Mit Saint-Gilloise gegen Eintracht Frankfurt: Ex-Stuttgarter Alexander Blessin auf dem Höhenflug

1 Alexander Blessin feiert mit seinem Team einen Sieg in der belgischen ersten Liga gegen KRC Genk. Foto: IMAGO/Isosport/IMAGO

Der frühere VfB- und Kickers-Profi Alexander Blessin führt als Trainer von Union Royale Saint-Gilloise souverän die Tabelle der ersten belgischen Liga an. Die Conference-League-Duelle mit Eintracht Frankfurt werden zum Härtetest.











Wer mit dem Reglement in der ersten belgischen Liga nicht ganz so vertraut ist, der tendiert fast schon dazu, Alexander Blessin zur Meisterschaft zu gratulieren. Er führt mit Union Royale Saint-Gilloise die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung vor dem RSC Anderlecht an. Das Polster auf den drittplatzierten FC Brügge beträgt sogar schon 15 Zähler. „Wir stehen super da“, sagt der Fußballtrainer, „das Dumme ist nur, dass sie in Belgien ihre Play-offs lieben und die Karten nach der regulären Runde neu gemischt werden.“ Die erreichte Punktzahl wird halbiert, die ersten sechs der Tabelle spielen dann den Meister aus.