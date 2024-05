Sängerin Lulu musste sich in Show neun von "Let's Dance" verabschieden. Bei Instagram zog sie nun Fazit und richtete Worte an ihren Tanzpartner und einen besonderen Kollegen.

Sängerin Lulu (32) hat sich zu ihrem "Let's Dance"-Aus am vergangenen Freitagabend (3. Mai) geäußert. In einer Instagram Story aus dem Auto erklärt die Schwester von Sarah Connor (43) und Anna-Maria Ferchichi (42) am Tag nach dem Abschied: "Für Massi und mich hat es gestern leider nicht mehr gereicht. Wir sind nicht mehr dabei und dürfen nicht mehr weitertanzen." Sie sei auch "echt traurig, aber ich habe von meiner Seite aus alles gegeben und ich habe bei 'Let's Dance' wundervolle Erfahrungen gemacht", erklärt die Musikerin. "Das war ein unglaubliches Abenteuer, was ich alles gelernt habe... Ich bin an meine Grenzen gekommen und habe trotzdem nie aufgegeben. Egal, wie sehr der Körper wehgetan hat, wir haben immer weitergemacht."

Zu ihrem Statement fügte sie schriftlich an: "Und ich durfte meinen Magic Moment vertanzen. Das war mein persönliches Ziel und ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Magic Moment meinem Mann widmen konnte." Für Tanzprofi Massimo Sinató (43) hat sie des Weiteren in ihrer Instagram Story nur positive Worte übrig: "Massimo war so ein toller Tanztrainer und Partner." Sie freue sich jetzt auf das Finale und das Wiedersehen mit den Kolleginnen und Kollegen, erklärt die 32-Jährige in die Kamera. Zudem sendete sie Grüße an Tony Bauer (28), den sie ganz besonders vermissen werde und ihm wünsche, dass es ihm bald wieder besser gehe. "Er hat uns alle so bereichert, ich habe ihn so in mein Herz geschlossen."

Der Komiker tanzte in der RTL-Show (auch via RTL+) am Freitag seinen eigenen magischen Moment zwar noch, er und der Sender hatten zuvor aber bereits angekündigt, dass Bauer aus gesundheitlichen Gründen danach ausscheidet. Die Reise-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24) bekam deshalb kurz vor der neuen Live-Show den Anruf, dass sie aufgrund des Ausscheidens von Bauer einspringen müsse. Wie auch diesmal kehrt in derartigen Fällen für gewöhnlich das zuletzt ausgeschiedene Tanzpaar in die Show zurück.

Motsi Mabuse fordert Respekt

Selbst Chefkritiker Joachim Llambi (59) gab sich in der Show sehr gnädig und erklärte, dass Bendixen stolz auf sich sein könne. "Für 24 Stunden [...] war das wirklich wahnsinnig", stimmte Motsi Mabuse (43) zu. Bendixen ertanzte sich trotz des gehörigen Nachteils 21 Punkte und damit sogar ihren persönlichen Rekord. Dass Bendixen trotz ihrer Bestleistung erneut ausscheiden würde, hatten die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer wohl erwartet, aber nicht die Influencerin, sondern Sängerin Lulu musste gehen. Kritische Kommentare zu der Entscheidung und Leistung der Rückkehrerin lässt Motsi Mabuse nicht gelten. Unter einem RTL-Instagram-Post schreibt sie: "Respekt für alle. Von zu Hause böse zu schreiben, ist einfach. Absolut alle geben Gas, also bitte Respekt für diese Menschen."