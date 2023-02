Erfolgreiche Kontrollen am Sindelfinger Wald

1 Die Beamten haben am Sindelfinger Wald 50 Verstöße festgestellt. Foto: Hauptzollamt Stuttgart

An der Autobahnraststätte an der A 8 zwischen Leonberg und Sindelfingen hat die Polizei gemeinsam mit dem Zoll 100 Fahrzeuge und 280 Fahrer überprüft – und konnte dabei zwei Haftbefehle vollstrecken.















Die Zollämter von Stuttgart und Heilbronn haben gemeinsam mit der Polizei an der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald an der A 8 mehrere Menschen und Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stießen die Beamten auf mehr als nur falsch gesicherte Lkw-Ladungen und dergleichen. Im Fokus der Kontrolle stand vor allem die Drogenkriminalität. Zwei Haftbefehle wurden vollstreckt.

Insgesamt werden 280 Personen kontrolliert

Die Kontrolle ist das Ergebnis der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg, beteiligt waren das Hauptzollamt Stuttgart und das Hauptzollamt Heilbronn sowie das Polizeipräsidium Ludwigsburg und die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Stuttgart. Wie die Behörden jetzt erst mitteilten wurden am 25. Januar, zwischen 15 und 21 Uhr, insgesamt knapp 100 Fahrzeuge kontrolliert, davon rund 40 Lastwagen, 50 Pkw und vier Busse, außerdem 280 Personen. Neben dem Schwerpunkt Drogenkriminalität überprüften die 50 Beamten zoll- und steuerrechtliche sowie verkehrsrechtliche Vorschriften. Dabei stellten sie 50 Verstöße fest.

Unter anderem vollstreckte die Polizei zwei Haftbefehle. Vier kontrollierte Personen hielten sich illegal in Deutschland auf. In fünf Fällen gab es Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, siebenmal hatte jemand seine Ladung falsch gesichert. Drei Personen durften nicht mehr weiterfahren, ein Fahrer wurde ohne gültigen Führerschein erwischt. Unterstützung bekamen die Beamten von einem Rauschgiftspürhund sowie von einer mobilen Röntgenanlage des Zolls. Die weiteren Ermittlungen bei den einzelnen Verstößen dauern an.