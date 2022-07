12 Alles im Blick: In der Kanzel unterm Stadiondach hat die Polizei ihre Befehlsstelle eingerichtet und kann gemeinsam mit dem Verein in kürzester Zeit auf Zwischenfälle reagieren. Foto: Lichtgut

Der VfB Stuttgart gewinnt mit 2:1 gegen den FC St. Pauli. Für die meisten der Stadionbesucher ein netter Nachmittag. Doch damit das so ist, müssen auch Polizei, Verein und Sicherheitsdienst ein eingespieltes Team bilden.















Stuttgart - Um 10 Uhr am Samstagvormittag beginnen sich die Parkplätze auf dem Cannstatter Wasen zu füllen. Der Abstieg des VfB Stuttgart in die zweite Fußball-Bundesliga bringt ungewöhnliche Uhrzeiten mit sich. Anpfiff gegen den FC St. Pauli um 13 Uhr. Während so mancher noch daheim am Frühstückstisch sitzt, entsteigen Menschen in Trikots und Schals den Autos, die vom Bodensee, aus der Schweiz oder Heilbronn kommen. Die ersten Bierflaschen ploppen auf. „Guten Morgen“, ruft ein gut gelaunter Mann und prostet den anderen zu.

Ein paar Meter weiter wird längst gearbeitet. Die Verkehrspolizei hat die Mercedesstraße abgesperrt. Seit 9 Uhr gilt hier Parkverbot. Autos, die trotzdem im Weg stehen, landen auf dem Abschleppwagen. Für den sicheren Ansturm der Massen muss alles frei sein. Während die Flaschensammler an jedem Pfosten ihre Taschen aufhängen, fahren mehrere Mannschaftswagen der Polizei vor. Mehr als 53 000 Fans werden an diesem Tag ins Stadion strömen.

Dort läuft die Vorbereitung ebenfalls schon lange. 777 Ordner des Sicherheitsdienstes sind im Einsatz. Auf den Stufen zu den Blöcken werden sie noch einmal eingewiesen, bevor sie sich überall in der Mercedes-Benz-Arena verteilen. Oben unterm Dach der Gegentribüne folgt derweil eine Besprechung auf die andere. Dort ist die Stadionkanzel, die Befehlsstelle der Polizei. „Hier laufen alle Informationen zusammen. Je genauer ein Einsatz vorbereitet ist, desto weniger Probleme gibt es nachher“, sagt Polizeisprecherin Monika Ackermann.

Grüne, gelbe, rote Spiele

In einem kleinen Nebenraum schart Einsatzleiter Harald Weber seine Leute um sich, bevor kurz darauf eine Besprechung mit den Sicherheitsverantwortlichen des VfB folgt. Was ist zu erwarten? Wo könnte es Probleme geben? Die Stimmung ist gelassen. Das Spiel ist in der gelben Kategorie eingestuft. Das bedeutet: mittlere Gefahrenlage. „Grün ist zum Beispiel Erzgebirge Aue“, erklärt Weber. Harmlos also. Ganz anders sieht das bei Stufe Rot aus. Wenn der Karlsruher SC oder auch Dynamo Dresden zu Gast sind, läuten alle Alarmglocken. Dann sind 1000 oder mehr Polizisten nötig. Doch zuviel Gelassenheit darf es auch bei normalen Begegnungen nicht geben. „Es wäre ein Fehler, in Routine zu verfallen. Die Fans reagieren sehr sensibel“, sagt Weber, der seit 2006 bei Fußballspielen die Einsätze leitet.

Seine Mannschaft in der Befehlsstelle besteht aus Beamten des Reviers Martin-Luther-Straße in Bad Cannstatt. Ein Heimspiel gewissermaßen. „Sie kennen im Stadion jede Ecke“, sagt Monika Ackermann. 100 Beamte der Landespolizei sind an diesem Tag im Einsatz. Doch sie werden so geschickt verschoben, dass der Besucher den Eindruck hat, es seien weitaus mehr.

Die Zuständigkeiten sind klar geregelt: An den Bahnhöfen ist die Bundespolizei im Einsatz, rund ums Stadion die Landespolizei. In der Arena selbst regelt der Sicherheitsdienst die Dinge. Anders als früher hält sich die Polizei dort komplett zurück. Es sei denn, es gäbe gewalttätige Übergriffe zum Beispiel auf die Ordner. „Dann gehen wir rein“, so Weber. Dafür gibt es eine Beweis- und Festnahmeeinheit. Deren Mitglieder sind in voller Ausrüstung unterwegs. Auch ein Staatsanwalt ist vor Ort, falls sofort Beschlüsse ergehen müssen.

Weniger Polizei im Einsatz

Seit einigen Jahren sinkt die Zahl der Polizeibeamten bei Fußballspielen in Baden-Württemberg. In den ersten fünf Ligen sind noch in der Saison 2014/15 über 193 000 Einsatzstunden angefallen. In der vergangenen Spielzeit sind es noch 148 000 gewesen. Eine Folge der sogenannten Stadionallianzen, in denen die Verantwortlichen von Polizei, Städten, Vereinen und Verbänden enger zusammenarbeiten als früher. Das reicht von Fanbriefen mit Informationen für die mitreisenden Gästefans bis zur Risikoeinschätzung. „Auch wir konnten Kräfte reduzieren“, sagt Weber. Besonders beliebt sind Einsätze bei Fußballspielen nicht, aber es gibt schlimmere, weiß der Einsatzleiter: „Hier sehen die Kollegen, dass sie wichtig sind.“

Die Stadiontore sind inzwischen geöffnet. Weber steht auf der Benzstraße. „Am Gästeschlauch“, sagt er schmunzelnd. So heißt der lang gezogene Zugang zum Gästeblock, wo jetzt die St. Pauli-Fans Schlange stehen. Das Polizeiaufgebot dort hat sich schlagartig vergrößert. Bei einer Kontrolle gab es Stress, Fans haben die Straße blockiert. „Die haben wir weggeräumt“, sagt Weber trocken. Auch ein szenekundiger Kollege aus Hamburg ist dabei. Man tauscht sich aus. Und behält andere Standorte im Auge. „Wenn zum Beispiel in Karlsruhe das Stadion neu gebaut wird, hoffen wir, dass man dort auch die Sicherheit erhöht“, so der Einsatzleiter.

Kurz vor Anpfiff sind die meisten Besucher in ihren Blöcken. Mancher hat es aber gar nicht erst bis dort geschafft. Auf der Stadionwache im Bauch der Gegentribüne herrscht Betrieb. Wer negativ auffällt, landet hier. Wie die Hühner auf der Stange sitzen acht Fußballfans beider Vereine auf den Bänken. Nicht wegen Gewalttaten, sondern aus anderen Gründen. „Es geht um verbotene Gegenstände oder Drogen“, sagt Einsatzabschnittsleiterin Vanessa Benz, die hier drei spartanische Zellen für härtere Fälle zur Verfügung hat. Die braucht sie jetzt aber nicht, alles verläuft friedlich.

Endstation Stadionwache

Ein junger Mann rutscht völlig aufgelöst auf seinem Platz hin und her. In seinen Pullover war eine Sturmhaube zur Vermummung eingenäht. „Ich will doch keine Randale machen“, beteuert er immer wieder. Fanbetreuer und Sicherheitsbeauftragter vom VfB kommen dazu. Um das Strafrechtliche kümmert sich die Polizei, aber der Verein übt das Hausrecht aus und entscheidet darüber, ob die Delinquenten im Stadion bleiben dürfen. „Bitte bitte, ich will das Spiel sehen“, winselt der Jugendliche. „Heute hast du Hausverbot, aber nächstes Mal kannst du wieder kommen“, lautet die Antwort.

Unterm Dach in der Kanzel schauen alle Augen auf die zahlreichen Monitore. In der Ecke stehen ein Hefekranz und Kaffee. Das Spiel hat begonnen, doch auf der Straße vor dem Stadion sieht man auf den Bildschirmen noch zahlreiche Fans im Laufschritt zu den Einlässen rennen. Eine Meldung über eine mutmaßlich gestohlene Eintrittskarte kommt herein, der Verdächtige hat sie selbst benutzt und ist gestellt worden. „Banner im Gästeblock“, ruft plötzlich ein Beamter. Dort hängt auf einmal ein provozierendes Anti-Schwaben-Plakat. Es ist vorab nicht genehmigt worden. Doch schon nach kurzer Zeit verschwindet es wieder, bevor weitere Schritte notwendig werden.

Flitzer und Torjubel

Während der Begegnung bleibt alles ruhig. Selbst ein Flitzer kurz vor Schluss löst keine Hektik aus. Die Beamten können auch mal ein Auge auf das Spiel werfen – inklusive Aufstöhnen bei Fehlpässen und vergebenen Torchancen. Ob es hier besser ist, wenn man fußballaffin ist oder doch eher nicht? „Besser wär’s, die Kollegen wären es nicht“, flachst Einsatzleiter Weber und schmunzelt.

In der Nachspielzeit fällt das Siegtor für den VfB. Die Fans singen freudetrunken, für die Polizei beginnt der letzte kritische Teil der Begegnung – der Abmarsch der Massen innerhalb kurzer Zeit. Eine gute Stunde wird es dauern, bis sich alles geleert hat. Aus den Parkplätzen auf dem Wasen wälzt sich eine Blechkolonne. Es ist 15.30 Uhr. In der ersten Bundesliga wäre jetzt erst Anpfiff.