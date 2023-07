20 Startklar: der Nachtzug in Stuttgart Foto: Milankovic

Seit vergangenem Dezember ist Stuttgart wieder ans Nachtzugnetz angebunden. Doch wie reist es sich mit dem Zug? Wie kommt man an Karten, und warum denken die Österreichischen Bundesbahnen, die den Zug betreiben, bereits über eine Ausweitung nach?









Wer klimaschonend reisen will, muss früh dran sein. Für den Nachtzug von Stuttgart nach Venedig etwa ist auch mit drei Wochen Vorlauf kein Ticket zu bekommen, gleich wie aufopferungsvoll und geduldig sich die Bahn-Mitarbeiterin am Fahrkartenschalter des Stuttgarter Hauptbahnhofs durch die verschiedenen Reiseformen wühlt. Weder im Schlaf- noch im Liegewagen ist für Ende Juni eine Reise buchbar, und selbst die herkömmlichen Sitzwagen sind auf dem Weg in die Lagunenstadt ausgebucht. Ein Zeichen des großen Erfolgs – oder doch eher zu knapp bemessener Kapazitäten und Ticketkontingente für die Deutsche Bahn?