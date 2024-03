Bau-Protest in Stuttgart: Mit Baggern und Baufahrzeugen – Was die Bauwirtschaft fordert

Mit Baggern und Baufahrzeugen – Was die Bauwirtschaft fordert

Bau-Protest in Stuttgart

32 Schwere Lastwagen dominierten den Protestkonvoi. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Der Zulauf ist groß – und auch der Zorn von Beschäftigten und Unternehmern der Baubranche. Doch trotz schwerem Gerät schlägt man in Stuttgart zivile Töne an.











Morgens am Cannstatter Wasen ist der Lindwurm der Baufahrzeuge am Freitagmorgen noch säuberlich aufgereiht. Bagger gibt es allerdings wenige – und wenn, dann sind sie säuberlich auf Tiefladern verstaut. Viele Lastwagen transportieren nur riesige Plakate: „Skandal! Die Regierung lässt den Wohnungsbau zusammenbrechen.“ Oder: „Wahnsinn! Ein Drittel der Baukosten kassiert der Staat.“ Als die Kolonne dann mit 15 Kilometern in der Stunde über die B 27 Richtung Charlottenplatz aufbricht, sind um die 120 bis 140 Baufahrzeuge zusammengekommen, vom Lieferwagen bis zum Betonmischer.