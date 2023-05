1 Die Feuerwehr eilte zum Brandort. (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Jansen

Ein 32-jähriger Mann schüttet am Montagnachmittag in Allmersbach im Tal Benzin in einen brennenden Grill und löst damit eine unheilvolle Kettenreaktion aus. Die Einzelheiten.









Ein 32 Jahre alter Mann hat am Montagnachmittag beim Grillen auf einem Privatgrundstück im Allersbacher Teilort Heutensbach (Rems-Murr-Kreis) eine unheilvolle Kettenreaktion ausgelöst, indem er Benzin in einen brennenden Holzkohlegrill goss. Dabei entstand eine 2,5 Meter hohe Stichflamme, am Ende kam es in der Kanalisation zu einer Verpuffung, sodass ein Schachtdeckel aus der Kanalisation geschleudert wurde. Der Mann wurde bei der missglückten Aktion verletzt.