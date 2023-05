1 Immer noch Baustelle: die neue Oscar-Paret-Schule sieht von außen noch reichlich unfertig aus. Aber die Hauptsache ist ohnehin das Innenleben ... Foto: Simon Granville

Schon einmal ist der Start der neuen Oscar-Paret-Schule (OPS) in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) verschoben worden. Geplant war eigentlich, den Megabau schon im vergangenen Schuljahr in Betrieb zu nehmen. Doch daraus wurde nichts.