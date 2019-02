Geburten in Stuttgart Babyboom am Valentinstag

In der Nacht auf Donnerstag haben sich alle vier Stuttgarter Geburtskliniken beim Rettungsdienst als voll abgemeldet – zum ersten Mal in 2019. Besonders groß war der Ansturm auf die Frauenklinik. Auch in Ludwigsburg und Esslingen hatten die Hebammen viel zu tun.