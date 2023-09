Ein Jahr lang führten sie eine turbulente On-and-Off-Beziehung: Elon Musk (52) und Amber Heard (35). In einer neuen Biographie über den Milliardär enthüllt Autor Walter Isaacson (71) vermeintlich intime Details: Die Schauspielerin habe für Musk in sexy Cosplay-Verkleidung posiert, dafür extra ein Kostüm designt. Jetzt postete Musk zur Bestätigung ein Foto auf Twitter.

Auf dem Bild ist Amber Heard aufgestylt als Mercy aus dem Videospiel "Overwatch" zu sehen, schaut verführerisch in die Kamera. "Sie hat als Mercy posiert. Es war großartig", twitterte der gebürtige Südafrikaner.

Lesen Sie auch

In der Biographie, aus der die "Daily Mail" in Auszügen zitiert, heißt es: "Er sagte ihr, dass sie ihn an Mercy erinnere, seinen Lieblingscharakter aus dem Videospiel 'Overwatch'. Daraufhin verbrachte sie zweieinhalb Monate damit, ein Kopf-bis-Fuß-Kostüm zu designen, um für ihn im Rollenspiel zu posieren."

Ein privates Foto der Ex posten - nicht alle Fans reagierten auf Musks Tweet positiv. "Sieht nach einem traurigen Leben aus", kommentierte einer. "Ekelhaft!", empört sich ein anderer.

"Er hasste Amber Heard mit Leidenschaft"

In der 832-Seiten-Biographie schreibt Autor Isaacson auch über Musks Bruder Kimbal (50) und dessen Verhältnis zu den Partnerinnen des Tech-Moguls. Vor allem Amber Heard habe er "mit einer Leidenschaft gehasst, die seine Abneigung gegenüber Justine [Musks erste Ehefrau, Anm. d. Red.] blass aussehen ließ", heißt es.

"Es ist wirklich traurig, dass er sich in all diese Frauen verliebt, die einfach böse zu ihm sind", wird Kimball Musk zitiert. "Sie sind schön, keine Frage, aber sie haben eine sehr dunkle Seite, und Elon weiß, dass sie toxisch sind."

Amber Heard war vor ihrer Romanze mit Musk von 2015 bis 2017 mit Johnny Depp verheiratet, lieferte sich mit ihm eine spektakuläre Scheidungsschlacht.