Das Milaneo am Mailänder Platz hat rund 43 000 Quadratmeter Verkaufsfläche – verteilt auf etwa 185 Mietflächen. Aktuell stünden 22 Geschäfte leer, sagt der Centermanager Dirk Keuthen. „Aber wenn wir alle Pläne umgesetzt haben, sind es nur noch zwölf bis 14 Leerstände.“ Damit kann er momentan zufrieden sein, nach all den Herausforderungen, denen sich der Handel in den vergangenen Wochen und Monaten stellen musste. Die Coronapandemie und die Energiekrise haben ihre Spuren hinterlassen. Auch im Milaneo gibt es immer wieder Filialen, die aufgrund von Insolvenzen schließen müssen.