Die SPD im Ludwigsburger Kreistag geht schon mal mit gutem Beispiel voran. „Alle 16 Mitglieder sind bereit, Anteile an der Genossenschaft zu erwerben“, kündigte Thomas Reusch-Frey von der SPD-Fraktion an, nachdem der Sozialdezernent Heiner Pfrommer berichtet hatte, dass es mit der Bürgergenossenschaft Wohnen bald losgehen soll. So wünscht es sich der Kreis: „Dass auch Privatpersonen Genossen werden, die das Anliegen unterstützen“, sagte Landrat Dietmar Allgaier. „Aber natürlich erhoffen wir es uns auch von den Mieterinnen und Mietern.“ Auf eine Rendite ist man nicht in erster Linie aus, sollte aber eine abfallen, hielte man das in der Behörde für ein schönes Bonbon und einen zusätzlichen Anreiz.