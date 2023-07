1 Das Steinheimer Wellarium hat noch bis zum 19. September geöffnet. Foto: KS-Images.de

Die Freibäder in der Region ziehen kurz vor Ende der Badesaison Bilanz. Im Hinblick auf die Vorzeichen sind am Ende alle größtenteils zufrieden mit den Besucherzahlen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Region - Nicht mehr lange, dann endet in den Bädern der Region die Saison. Während das Mineralfreibad Oberes Bottwartal und das Freibad in Mundelsheim voraussichtlich am Sonntag, 12. September, das letzte Mal geöffnet haben werden, peilt das Steinheimer Wellarium den 19. September als Schließdatum an. „Je nachdem, wie sich die Witterung entwickelt, haben wir dann aber auch noch ein paar Tage länger geöffnet“, sagt Torsten Bartzsch, Vorsitzender des fürs Wellarium zuständigen Gemeindeverwaltungsverbandes Steinheim-Murr und Bürgermeister von Murr. Ebenso spontan handhaben wollen das auch die beiden anderen Bäder. Große Hoffnung auf besseres Wetter hat aber kaum einer der Verantwortlichen. Denn der Sommer ließ bei diesem Thema durchweg zu wünschen übrig. „Und es zeichnet sich auch nicht ab, dass sich daran etwas ändert. Es war einfach kein Freibad-Sommer“, meint der Zweckverbandsvorsitzende und Oberstenfelder Bürgermeister Markus Kleemann.