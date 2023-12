Mick Jaggers jüngster Sohn ist inzwischen auch schon ein ziemlich großer Junge: Am Freitag wurde Deveraux sieben Jahre alt. Seine Mutter veröffentlichte dazu einige Bilder von dem Jungen, den man ansonsten nur selten in der Öffentlichkeit sieht.

Der jüngste Sohn von Rockstar Mick Jagger (80) ist am Freitag sieben Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass teilte Jaggers Partnerin Melanie Hamrick (36) ein paar seltene Schnappschüsse von Deveraux. Auch Fotos des Familientrios sind darunter.

Süße Zeilen über das Geburtstagskind

Die ersten Aufnahmen, die Hamrick auf ihrem Instagram-Account postete, zeigen sie gemeinsam mit dem Jungen. Das Mutter-Sohn-Duo genießt darauf einen windigen Tag am Strand. Es folgen einige Fotos von Deveraux allein, andere Bilder zeigen den 80-jährigen Rocker und seine Familie bei einem Selfie sowie ein malerisches Foto der drei auf einer Safari. Die stolze Mutter schrieb zu dem Bilderreigen: "Alles Gute zum Geburtstag, süßer, energiegeladener, alberner, kluger, wilder und schöner Devi! Ich kann nicht glauben, dass du 7 bist!!! Wir lieben dich mehr als alles andere!" Dann fügte sie noch hinzu: "Du bist wirklich mein Sonnenschein."

Deveraux ist das einzige gemeinsame Kind des Paares, das seit 2014 zusammen ist und sich in diesem Jahr verlobt hat. Jagger habe aber schon jede Menge Vater-Erfahrungen und sieben erwachsene Kinder. Tochter Karis (52) bekam er mit der Schauspielerin Marsha Hunt (77), und Tochter Jade (52) mit Ex-Frau Bianca Jagger (78). Außerdem hat er vier Kinder mit seiner Ex-Frau Jerry Hall (67), mit der er von 1990 bis 1997 verheiratet war: die Töchter Elizabeth (39) und Georgia May (31) sowie die Söhne James (38) und Gabriel (25). Er begrüßte zudem Sohn Lucas (24) mit Model Luciana Morad Gimenez (54).

"Es ist nicht so, als würde man Fahrrad fahren"

Im Oktober hatte der Frontmann der Rolling Stones im Interview mit "The Guardian" über die Erziehung seines jüngsten Sohnes gesprochen und darüber, wie sich seine Erfahrungen mit der Vaterschaft im Laufe der Jahre verändert haben. "Man verliert ein bisschen an Übung - es ist nicht so, als würde man Fahrrad fahren", sagte er und gestand dann aber: "Je mehr Kinder man hat, desto lockerer geht man mit ihnen um, um ehrlich zu sein." Es hänge aber auch vom Kind ab: "Sie haben ihre eigene Persönlichkeit und man kann sie bis zu einem gewissen Grad formen, aber man sieht ihre Vorlieben und Abneigungen und ermutigt sie, Dinge zu tun, zu denen sie sich hingezogen fühlen." Der Sänger fügte hinzu: "Es macht Spaß, Kinder zu haben, in jedem Alter. Aber wenn man arbeitet und immer weg ist, kann man es nicht so sehr genießen."