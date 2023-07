1 Rocklegende Mick Jagger ist am 26. Juli 80 Jahre alt geworden. Foto: imago/ANP

Zum 80. Geburtstag hat sich Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger ausgiebig feiern und beschenken lassen. Der Cricket-Fan dürfte sich vor allem über den lebenslangen Zugang zum VIP-Balkon in einem Stadion sehr gefreut haben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Jahrzehntelang waren die Rolling Stones für ihre wilden Aftershow-Partys nach Konzerten berüchtigt. Auch zu seinem 80. Geburtstag ließ es sich Frontmann Mick Jagger nicht entgehen, sich ausgiebig feiern zu lassen. Laut der "Daily Mail" feierte Jagger am Mittwoch (26. Juli) bis tief in die Nacht mit Familie und Freunden im Londoner Nachtclub Embargo Republica. Fotos zeigen, wie er den Nachtclub im Stadtteil Chelsea in den frühen Morgenstunden verlässt.