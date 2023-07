29 Michi Beck (links) und Smudo sind jetzt Juroren bei „The Voice Kids“. Foto: Claudius Pflug/Sat 1

Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier sind jetzt bei „The Voice Kids“. Ein Gespräch über ihren Einstieg ins Corona-App-Geschäft, Querdenker, TV-Produktionen in Pandemiezeiten, die große Solidarität ihrer Fans – und wie die Popkultur im Sommer zurückkommen könnte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Vom 27. Februar an sind Michi Beck und Smudo als Juroren bei „The Voice Kids“ (Pro Sieben und Sat 1) zu sehen. Ansonsten geht es den Rappern von den Fantastischen Vier wie vielen anderen derzeit: Sie sind irgendwo im Lagerkoller zwischen Homeschooling und Kochen. „Am meisten vermisse ich das menschliche Miteinander, rausgehen, leben, Freunde treffen und natürlich Konzerte spielen“, so Michi Beck, der beim Zoom-Interview zu Hause in Berlin ist. Smudo weilt im Hotel in Baden-Baden, wo er neue Folgen von „Sag die Wahrheit“ aufnimmt.