1 Schlagersängerin Michelle gastierte am Samstagabend in der Liederhalle. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Michelle ist auf Jubiläumstour. Am Samstagabend begeisterte die Schlagersängerin 1500 Fans in der Stuttgarter Liederhalle.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vor 30 Jahren veröffentlichte sie ihre erste Single, kam gleich in die Hitparaden, feierte einen Erfolg, den sie nun wieder feiert: „Und Heut‘ Nacht will ich tanzen“ singt Michelle schließlich auch am Samstagabend in der Liederhalle. Erst aber gibt es, in schneller Folge, drei andere Hits der blonden Frau aus Villingen-Schwenningen, die einmal, 2001, für Deutschland den 8. Platz beim Eurovision Song Contest machte: „Die große Liebe“, „Kopfüber in die Nacht“ und „Hast du Lust?“ sind der Auftakt zu einem zweistündigen Abend (mit kleiner Pause), an dem rund 1500 Menschen sehr schnell in Stimmung kommen.

Pünktlich zu ihrem Schlagerjubiläum hat Michelle ein Album veröffentlicht, das ihre größten Hits aus 30 Jahren in neuem Klanggewand mit einigen neuen Titeln präsentiert. Auch sie selbst wechselt das Kleid mehrmals, während ihrer Show. Sie trägt ein paillettenbesetztes Oberteil oder ein schwarzes Abendkleid mit großem Beinausschnitt; sie steht im Kranz der Strahler weit oben auf der Bühne oder drapiert sich mondän auf einen Flügel. Vor allem verstrahlt sie Energie.

Sängerin reißt das Publikum mit

Zwei Männer wirbeln um sie her, umtanzen sie hauteng, zur Rechten, zur Linken die kleine Band. Sie spielt Michelles Stücke in Arrangements, die clever bei Pop-Hits aus dem Mainstream borgen, mit kraftvoll geschichteten Keyboards, Gitarrenriffs, um dann, beim Refrain, in reinste Schlagerseligkeit zu schwenken. Das funktioniert blendend, der Beethovensaal ist schnell auf den Beinen. Das Publikum setzt sich erst wieder, wenn Michelle sich mit einem ruhigeren Stück der Romantik zuwendet – oder, sehr früh am Abend schon, Ausschau hält nach all den Kindern, die zu ihrem Konzert gekommen sind, und sie auf die Bühne bittet. Gut 20 Kinder sind es, die dann mit Michelle dasitzen und „Kleine Prinzessin“ singen, ein Lied, das sie 1998 für ihre Tochter schrieb, und die Hand in Hand mit ihr durchs Scheinwerferlicht gehen.

Michelles musikalischer Gast an diesem Abend ist Eric Philippi aus Saarbrücken, der das Publikum nicht nur mit seinem Hit „Schockverliebt“ begeistert. Er hat noch andere Titel im Gepäck, spielt Trompete, singt Duette mit Michelle, ist auch im Finale dabei. Und Michelle, die elf Tage nach ihrem Stuttgarter Konzert ihren 51. Geburtstag feiern wird, singt viele weitere Hits, alte wie neue: „Wer Liebe lebt“, „Scheißkerl“, „Romeo und Julian“, „Paris“, und, in ihrer Zugabe dann: „Das war’s noch nicht, ich hab noch lange nicht genug!“