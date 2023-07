1 Michael Schmidt vor seinem Michas Lädle im Heusteigviertel in der Weißenburgstraße. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Das Ende einer Institution: Nach 13 Jahren übergibt Michael Schmidt Michas Lädle im Heusteigviertel am 1. Februar seinem Nachfolger. Was ist der Grund?









13 Jahre lang hat Michael Schmidt Michas Lädle im Heusteigviertel in der Weißenburgstraße 8 geführt, hat es in dieser Zeit bekannt gemacht weit über das Viertel hinaus, denn außer Kioskwaren für den täglichen Bedarf gab es dort auch immer kleine Kunstausstellungen zu sehen. Doch jetzt hört er auf, „aus gesundheitlichen Gründen“, wie Schmidt sagt. „Das Kaufverhalten hat sich sehr verändert in den letzten Jahren“, so Schmidt, der Ton der Leute sei generell viel rauer geworden, auch in seinem Lädle. Das ist ebenso ein Grund, weshalb Schmidt jetzt die Reißleine zieht. Leerstand wird es deshalb aber nicht geben in dem Eckhaus, ein neuer Besitzer übernimmt ab dem 1. Februar. „Der neue Mann ist sehr freundlich und kompetent, er hat Erfahrung im Führen solcher Geschäfte, da steckt letztlich die ganze Familie drin“, so Schmidt: „Er übernimmt auch meine Angestellte“.