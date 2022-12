1 Künftig koordiniert Michael Mauer wieder den Designbereich des gesamten VW-Konzerns. Foto: Porsche

Der Porsche- und VW-Chef Oliver Blume holt einen langjährigen Mitstreiter aus Zuffenhausen zurück in die Konzernverantwortung: Designchef Michael Mauer ist künftig für alle Marken verantwortlich – nicht zum ersten Mal.















Link kopiert

VW-Chef Oliver Blume baut die Führungsebene weiter um und holt den Porsche-Designchef Michael Mauer zurück auf die Konzernebene. Der 60-Jährige, der in Zuffenhausen seit 2004 für Modelle wie den Taycan und den Klassiker 911 verantwortlich ist, soll den Bereich Design vom neuen Jahr an für alle VW-Marken koordinieren. Mauer hatte die Doppelfunktion bei Porsche und VW schon zwischen 2015 und 2020 inne, wurde in der Ära des Vorstandschef Herbert Diess auf Konzernebene aber durch Klaus Zyciora ersetzt.

Auch die Qualitätskontrolle bekommt einen neuen Chef

Oliver Blume führt seit September in Personalunion die beiden Dax-Konzerne VW und Porsche. Neben dem Designbereich stellt er auch das Ressort Qualitätsmanagement neu auf. Zum 1. Januar 2023 wird Michael Neumayer, Leiter dieses Bereichs bei Audi, zusätzlich in die Konzernspitze aufrücken. Er übernimmt die Funktion von Frank Welsch, der nach fast 30 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand geht, teilte VW am Mittwoch mit.

Mit dem Wechsel in der Verantwortung für das Design werde der Fokus auf die Kunden verstärkt, kommentierte Blume die Rückholaktion von Michael Mauer. „Ikonisches Design“ sei seit jeher ein Leistungsmerkmal von VW. Bei VW gilt vor allem das Aussehen der relativ neuen Elektroautos als verbesserungswürdig. Die Modelle, die Namen wie ID.3 und ID.4 tragen, wirken etwa im Vergleich zum Golf klobiger.