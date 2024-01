Michael Jackson und Stephen Hawking: Im Fall Epstein: US-Gericht veröffentlicht Dokumente mit 170 Klarnamen

Der weltweit bekannte Missbrauchsskandal rund um Jeffrey Epstein (1953-2019) und seinen Sexring sorgt erneut für Wirbel. Ein US-Gericht hat am Mittwoch (3. Januar, Ortszeit) rund 40 von insgesamt 250 erwarteten Dokumenten (etwa 950 Seiten) veröffentlicht, die eine Liste mit 170 Klarnamen enthalten, die im Zusammenhang mit dem Fall stehen. Die Namen wurden im Verleumdungsverfahren zwischen dem Missbrauchsopfer Virginia Giuffre (40) gegen Epsteins langjährige Lebensgefährtin und Komplizin Ghislaine Maxwell (62) im Jahr 2015 genannt, bislang aber anonym gehalten.

Diese Promis stehen auf der Epstein-Liste

Darauf zu finden sind laut "Sky News" unter anderem die bereits in diesem Kontext bekannten Namen wie Prinz Andrew (63), Bill Clinton (77) und Donald Trump (77), letzterer wurde aber nur im Zusammenhang mit der Befragung einer Zeugin erwähnt. Sie gab an, mit Trump niemals sexuellen Kontakt gehabt zu haben. Prinz Andrew und Clinton galten jahrelang als Vertraute Epsteins. Clinton soll gegen die Nennung seines Namens keinen Einspruch erhoben haben. Sein Name und der von Andrew tauchen laut übereinstimmenden Medienberichten mehrmals in den Dokumenten auf.

Neu erwähnt wurden nun unter anderem der "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009), der "Star Wars"-Schöpfer George Lucas (79) und der Astrophysiker Stephen Hawking (1942-2018). Die Nennung der Namen bedeutet allerdings nicht zwingend eine aktive Teilnahme am Missbrauchsnetzwerk von Epstein. Es heißt, dass die Namen im damaligen Zivilprozess gefallen sind beziehungsweise zumindest die einmalige Anwesenheit bei einer von Epsteins Veranstaltungen bedeuten. Hawking etwa wurde laut "Sky News" 2006 auf Epsteins Insel im Rahmen einer Reise zu einer Wissenschaftskonferenz auf einer Nachbarinsel fotografiert.

Jeffrey Epstein seit vier Jahren tot

Der einstige US-Multimillionär Jeffrey Epstein ist seit viereinhalb Jahren tot. Am 10. August 2019 wurde er im Alter von 66 Jahren leblos in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Im Juli 2019 war er festgenommen worden, nachdem er zahlreiche minderjährige Mädchen sexuell missbraucht und sie anderen Männern zugeführt hatte.

Seine langjährige Partnerin und Komplizin Ghislaine Maxwell, die Epstein jahrelang neue minderjährige Opfer für dessen Sexring beschafft hatte, verbüßt derzeit eine 20-jährige Haftstrafe. Sie wurde im Dezember 2021 für schuldig gesprochen und im Juni 2022 zu einer Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe von 750.000 US-Dollar verurteilt.

Schon im Dezember hatte eine US-Richterin entschieden, Dokumente, die Teil des Verleumdungsverfahren von Giuffre und Maxwell waren, zu veröffentlichen.