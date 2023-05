1 Mia Julia hat verraten, wo sie jahrelang gelebt hat (Archivbild). Foto: dpa/Hannes P Albert

Partyschlagersängerin Mia Julia verrät in einem Podcast, dass sie jahrelang über der Mallorca-Disco „Oberbayern" lebte. Und auch ein ernstes Thema spricht sie an.









Mehrere Jahre hat die deutsche Stimmungssängerin Mia Julia („Der Zug hat keine Bremse“) mit ihrem Ehemann an einem der lautesten Plätze von Palma de Mallorca verbracht. Die 36-Jährige sagte in dem neuen Podcast des Radioreporters Daniel Danger: „Peter und ich wohnen jetzt endlich in unserem Traumhaus, an einer Bucht gegenüber von Palma. Heute kann ich es ja verraten: Wir haben jahrelang direkt über dem „Oberbayern“ gelebt. Bis zum Schluss haben wir das immer ganz bewusst für uns behalten, weil auch wir natürlich ein bisschen Privatleben haben möchten. Trotzdem liebe ich meinen Job auf Mallorca noch immer unfassbar doll.“