Mia Julia im LKA Stuttgart: Ballermann, Bierduschen und ganz viel nackte Haut

10 Mia Julia kleidet sich sehr freizügig – das Konzert ist ab 18. Foto: Lg/Zophia Ewska

Die Sängerin Mia Julia lässt im Stuttgarter LKA in einer kalten Dezembernacht das Gefühl einer heißen Feier am Strand von Mallorca entstehen. Das Konzert ist ab 18 – und das hat Gründe.











Die Partys an der Playa von El Arenal sind legendär. Mia Julia, die ihre Fans „Füchse“ nennt, gehört seit mehr als zehn Jahren zu den Top-Stars unter den Ballermann-Barden. Im Sommer kam ihr Album „Schlechte Manieren“ heraus. Das Konzert in Stuttgart war laut dem Management wie zwölf der insgesamt 15 Konzerte der Tour bereits im Voraus ausverkauft. Aber gelingt es, das Mallorca-Party-Konzept auch fernab von El Arenal im Winter in einem Industriegebiet in Stuttgart zu erzeugen? Es scheint zu funktionieren.