Derby-Pleite beim Karlsruher SC Warum der VfB Stuttgart den Aufstieg nicht verdient hat

Auch in Karlsruhe hat der VfB bitter enttäuscht. Die Niederlage im so wichtigen Derby verdeutlicht, dass die Stuttgarter in der Bundesliga nichts zu suchen haben, meint unser Sportredakteur Marko Schumacher.