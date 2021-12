1 In der MHP Arena gibt es nicht nur Spitzensport wie Basketball und Handball zu sehen. In der Halle gastieren immer wieder Musiker wie die Scorpions 2009 bei der Eröffnung. Foto: Wolfgang List

Die Namensrechte für die MHP Arena wurden verlängert. Die Porschetochter und die Stadt Ludwigsburg haben sich geeinigt. Wie lange gilt die Abmachung?















Link kopiert

Ludwigsburg - Eine erfolgreiche Partnerschaft wird fortgesetzt. Der seit 2012 laufende Vertrag zwischen der Stadt Ludwigsburg und der MHP Management- und IT-Beratung für die Namensrechte an der Ludwigsburger MHP Arena wurde jetzt vorzeitig bis mindestens zum Jahr 2027 mit der Option bis 2032 verlängern zu können.

Freude bei allen beteiligten

„Damit dokumentieren beide Beteiligte ihre große Zufriedenheit mit dieser Partnerschaft. Die MHP Management- und IT-Beratung gehört zu den herausragenden Unternehmen in Ludwigsburg sowie in der Region Stuttgart“, sagte der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht. „Von der Kontinuität der Partnerschaft profitieren beide Seiten und nicht zuletzt die zahlreichen Besucherinnen und Besucher von nah und fern, die die vielfältigen Veranstaltungen und Events auch weiterhin in ‚ihrer gewohnten‘ MHP Arena besuchen dürfen.“ Ralf Hofmann, der Gründer, Gesellschafter und Vorsitzende der Geschäftsführung von MHP, fügte hinzu: „Wir freuen uns auf die Fortsetzung unseres Engagements sowie der damit verbundenen Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung an unserem Hauptstandort in Ludwigsburg.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Aktuelles zur MHP Arena

Wie viele Besucher passen in die MHP Arena?

Bundesweit und speziell im süddeutschen Raum gehört die MHP Arena mit einem Fassungsvermögen von bis zu 6200 Personen mittlerweile zum Bestandteil zahlreicher Tourneen international bekannter Künstler, Bands und Showgrößen sowie von aufstrebenden Acts auf dem Sprung in die Topliga. Wenige Tage vor dem ersten Corona-Lockdown konnte die MHP Arena mit der Abschlussbilanz 2019 Rekordzahlen vermelden und man ist zuversichtlich, bald wieder an diese Zeiten und Zahlen anknüpfen zu können. Die Halle ist Heimspielstätte des Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg sowie bei ausgewählten Spielen auch des Handball-Bundesligateams der SG BBM Frauen. Laut Mario Kreh, dem Geschäftsführer Tourismus & Events der Stadt Ludwigsburg, soll die Arena in den nächsten Jahren deutlich weiter entwickelt werden. Als einer der ersten Schritte läuft bereits die Ausschreibung, die Innenraumbeleuchtung auf eine LED-Beleuchtung umzustellen.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: MHP Riesen Ludwigsburg – Aktuelles

MHP – eine Porschetochter

MHP berät sowohl operativ als auch strategisch und liefert ausgewiesene IT- und Technologie-Expertise sowie spezifisches Branchen Knowhow. Die Porschetochter betreut weltweit mehr als 300 Kunden – führende Konzerne und innovative Mittelständler. Das Unternehmen agiert international und hat Tochtergesellschaften in den USA, China, Großbritannien und Rumänien.