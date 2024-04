Was lange währt, wird endlich fertig – die neue Tribüne ist eingeweiht

MHP-Arena in Stuttgart

12 Beim VfB-Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt war es so weit: Die neue Tribüne wurde eingeweiht. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Zigmal seit der Einweihung im Jahre 1933 wurde das Stadion verändert. Nun ist die Haupttribüne modernisiert worden. Am Samstag wurde sie eingeweiht.











Der Zahn der Zeit nagt nicht nur an Opernhäusern, auch die Anforderungen an ein Stadion wandeln sich. So hat die Mercedes-Benz-Arena im Laufe der vergangenen 91 Jahre nicht nur immer wieder ihren Namen, sondern auch ihr Gesicht verändert.