Die Ludwigsburger Multifunktionsarena feiert in diesem Jahr zehnten Geburtstag. Deshalb präsentiert sich der Basketball-Bundesligist aus der Barockstadt in diesem Jahr in einem etwas größeren Rahmen zum ersten Mal der Öffentlichkeit.

Ludwigsburg - Die MHP-Arena feiert in diesem Jahr zehnten Geburtstag. Deshalb fällt die Saisoneröffnung der Riesen Ludwigsburg am Samstag, 7. September, auch ein bisschen größer aus. Das Jubiläum wird mit einem bunten Programm aus Sport und Unterhaltung begangen. Den ganzen Tag über bestreiten Nachwuchs-Basketballteams Spiele in der Arena, am Abend um 20.30 Uhr präsentieren sich die MHP Riesen Ludwigsburg bei der Partie gegen Zweitligist Ehingen Urspring zum ersten Mal in der neuen Saison dem Publikum. Daneben gibt es zahlreiche Programmpunkte wie einen Auftritt von Christoph Sonntag und der Showeinlage „Flying Musician“ des 1. Tanzclubs Ludwigsburg sowie Angebote für die Besucher zum Mitmachen.

Karten zum Preis von 13,60 Euro (ermäßigt 8,60 Euro) gibt es im Online-Ticketshop der Riesen unter der Adresse www.mhp-riesen-ludwigsburg.de/tickets/ und auf der Geschäftsstelle in der Pflugfelderstraße 22.