Stuttgart-Bad Cannstatt: Spezialkräfte bereiten sich auf EM 2024 vor

1 Ein Beamter einer BFE mit einer besonders für Übungen rot lackierten Maschinenpistole MP 7 in Cannstatt. Foto: STZN/Feyder

Am Dienstagmorgen startet die Polizei eine große Übung in Bad Cannstatt. Sie dient der Vorbereitung für die EM 2024, bei der auch Stuttgart Austragungsort ist.











Zur Vorbereitung der Fußball-Europameisterschaft 2024 haben am Dienstagmorgen Spezialkräfte der Landespolizei im Raum Bad Cannstatt in Stuttgart mit Übungen begonnen. Ein Sprecher des für diese Einheiten zuständigen Polizeipräsidiums Einsatz in Göppingen bestätigte unserer Zeitung, dass die Beweissicherungseinheiten (BFE) und das Spezialeinsatzkommando (SEK) „taktische Vorgehensweisen“ üben wollen, um sich „ im Bereich der Örtlichkeiten der Stuttgarter Spiele auf die EM vorzubereiten.“