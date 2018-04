Metzingen Platte stürzt von Kran auf Arbeiter

Von red/dpa 24. April 2018 - 13:56 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall ist ein Mann in Metzingen schwer verletzt worden. Foto: dpa

Schwere Verletzungen hat ein Arbeiter in Metzingen erlitten: Von einem Baustellenkran fiel eine Platte herab und traf den Mann. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Metzingen - Auf einer Baustelle in Metzingen (Kreis Reutlingen) ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Eine Rüttelplatte fiel beim Transport mit einem Baustellenkran am Dienstag mehrere Meter in die Tiefe und traf den 55-Jährigen, wie die Polizei mitteilte.

Nähere Angaben zur Art der Verletzungen machte die Polizei nicht. Demnach hatte sich aus noch ungeklärter Ursache die Aufhängung des Gerätes, mit dem man Untergrund verdichten kann, aus dem Kranhaken gelöst. Der Arbeiter wurde in ein Krankenhaus gebracht.