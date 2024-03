Metzgerei Schäfer Weinstadt: Die nächste Doppelspitze

1 Zwei Generationen Metzgerei Schäfer Foto: Gottfried Stoppel

Mehrere Generationswechsel an der Führungsspitze hat die Metzgerei Schäfer seit ihrer Gründung 1880 in Beutelsbach bereits erlebt. Der nächste ist momentan in Vorbereitung.











Link kopiert



Mit Anfang 30 ist Wolfgang Schäfer zusammen mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Uwe in den Metzgereibetrieb des Vaters in Beutelsbach eingestiegen, bereit die Verantwortung für das Familienunternehmen in den folgenden Jahren selbst zu übernehmen. Das war in den 1990ern. Jetzt sind seine Neffen Robin und Daniel Schäfer in eben diesem Alter und als künftige Nachfolger für den in den kommenden Jahren wiederum anstehenden Führungswechsel in den Startlöchern. Mit ihnen wird die Metzgerei Schäfer, die einst ihr Ururgroßvater, der Viehhändler Christian Schäfer, 1880 in Beutelsbach gegründet hat, in die Hände der fünften Generation übergehen.