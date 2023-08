Durch ihre herzliche und unkomplizierte Art hat sie den Weg in die Herzen ihrer Landsleute gefunden. Doch Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer schweren Krankheit.

Flachsblonde Haare, Engelsgesicht: Schöner hätten sich die Norwegen ihre Kronprinzessin nicht backen können. Aber als Mette-Marit Tjessem Høiby 2001 in die norwegische Königsfamilie einheiratete, hatte sie erst einmal das Image des bösen Mädchens. Die wilde Party-Vergangenheit der alleinerziehenden Mutter war es, die Mette-Marit zu einer zumindest unkonventionellen Ehefrau für den braven Kronprinzen Haakon machte. Passt „so eine“ in die Königsfamilie? Das fragten nicht nur die norwegischen Medien. Inzwischen hat die sympathische Kronprinzessin ihre Landsleute längst für sich eingenommen. Am 19. August wird Kronprinzessin Mette-Marit 50 Jahre alt.

Damals, vor der Hochzeit, hatte Mette-Marit noch eine Pressekonferenz geben müssen, bei der sie unter Tränen ihre Jugendsünden gestand – unter anderem war die Kronprinzessin in spe wegen Drogendelikten polizeibekannt – und Abbitte leistete. Doch spätestens nach dem Ja-Wort im Osloer Dom war Norwegen versöhnt – und hingerissen von der Selbstverständlichkeit, mit der Mette-Marit und Haakon ihren Alltag als Patchworkfamilie leben. Mette-Marit brachte ihren Sohn Marius mit in die Ehe, 2004 wurde Prinzessin Ingrid Alexandra geboren, mit Prinz Sverre Magnus war 2005 die Kronprinzenfamilie komplett.

Royale Familien sagen gern, sie wollten ihren Nachwuchs „so normal wie möglich“ aufwachsen lassen. Auch Mette-Marit und Haakon haben sich das vorgenommen. Ihre Kinder gehen auf öffentliche Schulen, Ingrid Alexandra kellnerte, um sich etwas dazu zu verdienen, und legt nach ihrem Abitur erst einmal ein freiwilliges soziales Jahr ein, bevor es zum Grundwehrdienst geht.

Wie alle Royals wollen sie zugänglich und unkompliziert wirken. Daheim ist die Familie in der Residenz Skaugum knapp 25 Kilometer westlich von Oslo. Zur Arbeit ins Stadtschloss fährt der Kronprinz auch mal mit dem Fahrrad. Umwelt- und Klimaschutz sind ihm wichtig. Auf Instagram gewähren Mette-Marit und Haakon ab und an einen Blick in ihren Alltag. Kürzlich schickte die Familie ein Foto von ihrer Sommerreise mit der königlichen Jacht Norge in die Welt.

Diagnose Lungenfibrose

Öffentliche Termine absolviert Kronprinz Haakon häufiger auch ohne seine Frau, denn die kann nicht immer, wie sie gerne möchte: 2018 wurde bei Mette-Marit eine chronische Lungenfibrose diagnostiziert. Dabei wird die Lunge durch eine Entzündung des Bindegewebes angegriffen, Betroffene leiden häufig unter Kurzatmigkeit, Husten und Atemnot. Lungenfibrose ist nicht heilbar, wenn die Krankheit früh diagnostiziert wird, kann ihr Fortschreiten aber verlangsamt werden.

Ihren Landsleuten brachte die Kronprinzessin die Nachricht in einem Fernsehinterview bei. In Zukunft werde sie nicht immer so komplett einsatzfähig sein, wie der Job Kronprinzessin es eigentlich von ihr verlange. „Es ist klar, dass es Momente geben wird, in denen ich nicht in so guter Form sein werde, wie ich mir das wünsche.“

Die fantastisch hohen Zustimmungswerte der Königsfamilie sind nicht zuletzt auch Mette-Marit zu verdanken. Wo sie auftaucht, wird sie bejubelt wie ein Popstar. Seine Schwiegertochter, sagte König Harald V. in einem Interview, komme „unglaublich gut mit Menschen in Kontakt“. Mette-Marit setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, engagiert sich in der Aids-Hilfe und jubelt bei Sportveranstaltungen von der Tribüne. Ihre Leidenschaft ist das Lesen, für das sie vor allem junge Menschen begeistern will.

Ein bisschen Rebellion schlummert noch in dem früheren Party-Girl: „Ich habe noch immer massenhaft Auflehnung, Protest in mir. Ich führe meine Rolle nicht so aus, wie es viele erwarten. Eher im Gegenteil. Die ersten zehn Jahre unserer Ehe versuchte ich so zu sein, wie eine Kronprinzessin laut meiner Vorstellung sein müsste“, sagte Mette-Marit 2019 in einem Interview. Das habe sie dann abgelegt. „Es ist wichtig, ein Leben zu führen, für das man stehen kann.“

Kronprinzenpaar als „Empty Nesters“

Ihrem 50. Geburtstag sieht die Kronprinzessin gelassen entgegen. „Ich glaube nicht, dass sich so viel über Nacht ändern wird, weil man bald 50 wird“, sagte sie der norwegischen Nachrichtenagentur NTB. „Aber es gibt viele Dinge, die sich verändern – wir sind in einer Phase, in der die Kinder bald das Nest verlassen. Und das wird wohl eine ziemlich große Veränderung sein.“

In wohl nicht allzu ferner Zukunft wird Kronprinz Haakon seinem Vater auf den Thron folgen. Der 86-jährige König Harald V. ist gesundheitlich angeschlagen und lässt sich schon jetzt häufiger von seinem Sohn vertreten. Ihren Geburtstag feiert Mette-Marit offiziell erst am 25. August – zusammen mit ihrem Mann, der einen Monat früher die 50 voll machte. Dann lädt das Kronprinzenpaar Menschen aus ganz Norwegen zur großen „Hinterhofparty“ ins Osloer Schloss. Das Datum ist bewusst gewählt: Es ist Mette-Marits und Haakons Hochzeitstag.