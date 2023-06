1 Nach dem Auszug der Kinos Ende des Jahres 2019 ist das Metropol in der Bolzstraße ein „Lost Place“, ein verlorener Ort. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Chancen der Element Boulders GmbH sinken, das Metropol als Kletterhalle zu nutzen: Ihr Antrag auf Umbau im Kulturdenkmal ist laut Stadt seit Monaten unvollständig. Sollten Unterlagen nicht bis zum 7. Februar vorliegen, werde man die Pläne ablehnen.









Stuttgart - Nicht allein an Corona liegt es, warum das Metropol nach dem Auszug der letzten Kinos zum Ende des Jahres 2019 ein „Lost Place“ geworden ist, ein verlorener Ort, an dem nichts geschieht. Die Union Investment hat sich als Besitzerin wenige Freunde in der Stuttgarter Kulturszene gemacht, als sie erklärte – wohl ohne zuvor darüber mit der Stadt geredet zu haben –, neue Mieterin des historischen Gebäudes werde die Element Boulders GmbH mit Sitz in Dresden. Seitdem wird regelmäßig gegen diese Pläne vor dem Eingang des früheren Filmtheaters demonstriert, in dem Säulen des alten Stuttgarter Bahnhofs enthalten sind und das daher unter Denkmalschutz steht. Auch nach über einem Jahr Stillstand müssen die Vermieter einräumen: Bisher hat ihnen diese Immobilie für ihre Anleger nicht einen einzigen Cent an Einnahmen gebracht.