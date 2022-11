1 Die Metalband Metallica wird auf ihrer Welttour in zwei deutschen Städten Halt machen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Die Metalband Metallica hat nicht nur ein neues Album, sondern auch eine Welttournee angekündigt. Es gbt auch zwei Stationen in Deutschland.















Link kopiert

„Lux/Eteran“ heißt der neue Song mit dazugehörigem Video, den Metallica nach sechs Jahren musikalischer Pause veröffentlicht hat. Dabei soll es nicht bei einem Song bleiben: „72 Season“ heißt das Album, dass die Band für den 14. April 2023 angekündigt hat.

Fans sollen das zwölfte Studioalbum von Metallica dann auch live hören können. Unter dem Titel „M72 World Tour“ wird die Metalband ihr Welttour veranstalten. Auch in zwei deutschen Städten sind Auftritte eingeplant. In Hamburg sowie auch München wird Metallica an jeweils zwei Abenden spielen. Das Besondere ist, dass es sich um sogenannte Doppelkonzerte handelt, an beiden Tagen also unterschiedliche Setlists und Support Lineups spielen. Deshalb wird es ein Zwei-Tages-Ticket geben, eine Konzertkarte für beide Abende. Die Tour startet Ende April 2023 in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena.

Die Termine der Tour

27. April 2023 – Amsterdam (Johan-Cruyff-Arena)

29. April 2023 – Amsterdam (Johan-Cruyff-Arena)

17. Mai 2023 – Paris (Stade de France)

19. Mai 2023 – Paris (Stade de France)

26. Mai 2023 – Hamburg (Volksparkstadion)

28. Mai 2023 – Hamburg (Volksparkstadion)

24. Mai 2024 – München (Olympiastadion)

26. Mai 2024 – München (Olympiastadion)

14. Juni 2024 – Kopenhagen (Parken Stadium)

16. Juni 2024 – Kopenhagen (Parken Stadium)

05. Juli 2024 – Warsaw (PGE Narodowy)

07. Juli 2024 – Warsaw (PGE Narodowy)

Metallica Tickets und Vorverkauf

Der Presale für die Zwei-Tages-Tickets startet bereits am Donnerstag, den 1. Dezember um 9 Uhr auf Ticketmaster, ab dem 2. Dezember ab 9 Uhr dann auf Eventim. Der Fanclub-Vorverkauf beginnt bereits am Mittwoch, dem 30. November. Über die Preise ist noch nichts bekannt.