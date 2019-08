Messerattacke in Kornwestheim

1 Am Bahnhof in Kornwestheim wurde ein 25-Jähriger mit einem Messer attackiert. Foto: 7aktuell.de/

In Kornwestheim attackieren drei Männer einen 25-Jährigen verletzen ihn schwer. Als zwei Zeugen schlichten wollten, wird er ebenfalls mit einem Messer am Hals bedroht.

Kornwestheim - Ein 25-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag bei einer Auseinandersetzung in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der alkoholisierte Mann gegen 4 Uhr bei einer Gaststätte in der Nähe des Bahnhofs mit einem Unbekannten unterhalten. Im Verlauf des Gesprächs gesellten sich zwei weitere Männer hinzu.

Aus noch ungeklärten Gründen brach ein Streit aus. Der 25-Jährige soll von dem Trio attackiert und mit Schlägen malträtiert worden sein. Als das Opfer am Boden lag, wollten ein 24-Jähriger und ein 25-Jähriger eingreifen. Daraufhin holte der Haupttäter, der das Opfer zuerst angesprochen hatte, offenbar ein Messer hervor und hielt es dem 25-jährigen Streitschlichter an den Hals. Diesen Moment nutzte der am Boden liegende 25-Jährige, stand auf und lief zum Polizeirevier Kornwestheim.

Angreifer flüchteten in dunklem Kombi

Nachdem der 25-Jährige dort um Hilfe gebeten hatte, bemerkten die Beamten eine Stichwunde in seinem Oberkörper. Diese Verletzung rührte vermutlich von der Auseinandersetzung. Die Beamten riefen den Rettungsdienst, der den Mann in ein Krankenhaus brachte.

Die drei Angreifer machten sich nach dem Vorfall in Richtung eines Parkhauses aus dem Staub. Dort stiegen sie in einen dunklen Kombi, der in der Nähe eines Supermarktes geparkt war und fuhren ohne Beleuchtung davon.