Messerattacke an Esslinger Grundschule

1 Mitte Januar begann der Prozess vor dem Landgericht Stuttgart wegen der Messerattacke an der Esslinger Grundschule. Foto: Roberto Bulgrin

Im Prozess wegen der Gewalttat an der Esslinger Katharinenschule sagte die Mutter des verletzten Mädchens im Zeugenstand aus. Zuerst habe ihre Tochter beim Anblick junger Männer ein mulmiges Gefühl gehabt. Doch nun gehe es ihr gut.









Im Prozess vor dem Landgericht Stuttgart um die Messerattacke während einer Betreuung in den Pfingstferien an der Katharinenschule in Esslingen im Juni letzten Jahres gingen die Zeugenbefragungen weiter. Auch die Mutter des verletzten Mädchens, das damals sieben Jahre alt war, sagte aus.