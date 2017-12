Messer-Attacke in Stuttgart 30-Jähriger sticht im Streit auf Nachbarn ein

Von red/dpa/lsw 11. Dezember 2017 - 13:34 Uhr

Gegen einen 30-Jährigen ist nach dem Messerangriff am Sonntag in Stuttgart ein Haftbefehl erlassen worden. Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Zwei Nachbarn trinken am Samstagabend zusammen Alkohol in Stuttgart. Im Streit zieht einer der beiden ein Messer und sticht auf den anderen ein.

Stuttgart - Ein 30-Jähriger ist im Streit mit einem Messer auf seinen Nachbarn losgegangen und hat ihn schwer verletzt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, hatten die beiden Männer am Samstag in Stuttgart zusammen Alkohol getrunken und waren betrunken aneinandergeraten.

Der genaue Anlass ließ sich demnach nicht mehr rekonstruieren. Der 30-Jährige verletzte den 47-Jährigen dabei den Angaben zufolge mit Messerstichen. Zudem schlug und trat er auf den Älteren ein. Gegen ihn wurde am Sonntag Haftbefehl erlassen.