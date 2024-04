1 Auf WhatsApp werden weltweit etwa 100 Milliarden Nachrichten jeden Tag verschickt. Foto: IMAGO/Fotoarena/IMAGO/Rodolfo Buhrer

WhatsApp hat seine Nutzungsbedingungen wieder einmal angepasst. Was sich bei dem beliebten Messenger ändert – und was Nutzer beachten sollten.











Link kopiert



Es ist die beliebteste Chat-App in Deutschland: WhatsApp. Der Messenger-Dienst des US-Großkonzerns Meta zählt in Deutschland rund 50 Millionen Nutzer. Um die App zu optimieren, werden immer wieder Updates durchgeführt – Ende März wurde beispielsweise die Funktion eingeführt, Sprachnachrichten in Texte umzuwandeln. Das neueste Update ist jedoch nicht freiwillig.