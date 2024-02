Mercedes Untertürkheim: Frank Deiß legt Werksleitung nieder

1 Frank Deiß nimmt Abschied bei Mercedes. Foto: Daimler/cf

Mit 60 Jahren ist für Frank Deiß Schluss. Der langjährige Leiter des Mercedes-Standorts Untertürkheim verabschiedet sich Ende September in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht auch schon fest.











Es sind keine wehmütigen Worte gewesen, die Frank Deiß am Dienstag wählte, um seinen Abschied bekannt zu geben. Viel mehr waren aus ihnen die Vorfreude herauszuhören auf das, was das alles noch kommt im Ruhestand, der für den Werksleiter des Mercedes-Stammwerks Untertürkheim am 30. September beginnt – kurz vor seinem 61. Geburtstag.