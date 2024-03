Mercedes gerät ins Hintertreffen: Die Polizei im Land fährt bald BMW und Audi

1 Polizeiauto mit Stern? Gibt es weiterhin in Baden-Württemberg, andere Marken ziehen bei der aktuellen Neubeschaffung aber vorbei. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Jahrzehntelang schien es ein ungeschriebenes Gesetz: Die Polizei in Baden-Württemberg fährt vor allem Mercedes. Das ändert sich. In diesem Jahr werden 1000 neue Autos beschafft – überwiegend ohne Stern.











Es ist ein großer Umbruch, der in der Fahrzeugflotte des Landes ansteht. Über 5300 Fahrzeuge verfügt die Polizei in Baden-Württemberg derzeit. Das ist der größte Fuhrpark des Landes. Allerdings läuft in diesem Jahr fast ein Fünftel der bestehenden Leasingverträge aus. 994 Streifen- und Zivilfahrzeuge werden durch neue Modelle ersetzt. „Wir erneuern rund 20 Prozent der Fahrzeugflotte, sodass unsere Polizei einen topmodernen Fuhrpark behält. Dabei setzen wir auch weiter auf Elektromobilität – und handeln so auch in Sachen Klimaschutz zukunftsorientiert und verantwortungsbewusst“, sagt Innenminister Thomas Strobl (CDU).