Zeugen beobachten einen Autofahrer im Kreis Ludwigsburg, der Schlangenlinien fährt. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Auf dem Weg in den nächsten Ort, wo die Fahrt endet, touchiert der 32-Jährige mehrere Autos.

Remseck am Neckar - Ein betrunkener Mercedes-Fahrer hat auf seinem Weg von Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) nach Waiblingen-Hegnach (Rems-Murr-Kreis) mehrere Unfälle gebaut. Seine Fahrt endete jäh an einem Verkehrsschild. Der 32-Jährige ist seinen Führerschein nun los.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann am Freitag um kurz vor 23 Uhr in Remseck mindestens zwei Autos, die am Straßenrand standen, touchiert. Zeugen berichteten, dass der Mann Schlangenlinien fuhr. Trotzdem steuerte er unbeirrt weiter in Richtung Hegnach. Am Ortseingang kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Hierbei wurde der 32-Jährige leicht verletzt, sein Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es an den Abschlepphaken kam.

Weil die Polizisten bei der Unfallaufnahme Alkohol rochen, wurde dem Unfallverursacher im Krankenhaus Blut abgenommen. Den Schaden konnten die Beamten zunächst nicht beziffern.