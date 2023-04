1 Das Konzernergebnis von Mercedes-Benz legte in den ersten drei Monaten um 12 Prozent zu. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Im ersten Quartal hat Mercedes-Benz von der Nachfrage nach teuren Autos profitiert und mehr Gewinn gemacht. Wie der Stuttgarter Autobauer am Freitag mitteilte, legte das Konzernergebnis um 12 Prozent auf 4,01 Milliarden Euro zu.









Der Absatz von Autos war wie bereits bekannt insgesamt um 3 Prozent gestiegen, wegen des guten Laufs bei Luxuskarossen kletterte der Umsatz stärker um 8 Prozent auf 37,52 Milliarden Euro. Dabei konnte Mercedes im Schnitt höhere Preise verlangen und höhere Materialkosten mehr als ausgleichen.

Vor Zinsen und Steuern sowie um Sonderkosten bereinigt stieg das operative Ergebnis um 2 Prozent auf 5,42 Milliarden Euro. Mercedes hatte bereits vergangene Woche vorläufige Zahlen vorgelegt, die das Unternehmen nun bestätigte.