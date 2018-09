Mercedes AMG Project One Hier flitzt Daimlers neues PS-Monster über die Straße

Von jo 20. September 2018 - 12:37 Uhr

Mit dem Project One dringt Mercedes-AMG in die Sphären der Supersportwagen von Bugatti und Königsegg vor. Nun zeigt Daimler erstmals Bilder von der geheimen Teststrecke in England.





Stuttgart - Mit der Geheimhaltung sei es jetzt vorbei. Zu laut dröhne der Motor des noch getarnten Prototypen von Daimlers neuem PS-Monster über die Rennstrecke, lässt der Autokonzern am Donnerstag wissen. Seit Monaten dreht der Mercedes AMG Project One unbemerkt – vom charakteristischen Formel 1-Geheule mal abgesehen – seine Runden auf einem geheimen Testgelände in England. Nun präsentiert Daimler den neuesten Stern am Sportwagen-Himmel in Aktion.

Mit dem bereits auf der IAA 2017 vorgestellten Auto will Mercedes-AMG in die Sphären der Supersportwagen von Bugatti und Königsegg vordringen. Daimler-Chef Dieter Zetsche bezeichnete das Fahrzeug einst als „erstes Formel-1-Auto mit Straßenzulassung.“

Von 0 auf 200 in unter sechs Sekunden

Denn der zweisitzige Sportwagen soll laut Pressemitteilung erstmals moderne Formel-1-Hybrid-Technologie von der Rennstrecke auf die Straße bringen – mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 350 Stundenkilometer und mehr als 1000 PS, die von einem Hybrid-Turbo-Verbrennungsmotor mit insgesamt vier Elektromotoren erzeugt werden.

Damit kann der Project One bis zu 25 Kilometer rein elektrisch fahren. Zudem soll der V6-Turbo-Benziner nur 1,6 Liter Hubraum haben und von 0 auf 200 in unter sechs Sekunden beschleunigen. 2019 soll der Wagen dann auf die Straße kommen.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die ersten Fotos vom Mercedes AMG Project One auf der Rennstrecke.