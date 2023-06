1 Ladekabel statt Zapfpistole? Die Frage, wann Benziner und Diesel verboten werden, ist wieder ein Stück offener geworden. Foto: Eibner-Pressefoto/Oliver Schmidt

Das Aus für Benziner und Diesel ist auf Eis gelegt, und die Autohersteller tun sich schwer mit dem E-Auto. Doch werden sie nun alle zum Verbrenner zurückkehren?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das vorläufige Aus für das geplante Verbot des Verbrennungsmotors in der EU ist für die regionale Wirtschaft ein Paukenschlag, denn damit ist die Frage, wie lange es die Verbrennungstechnologie noch geben soll, wieder offener geworden. Allerdings hat die Industrie sich schon so stark in Richtung E-Mobilität festgelegt, dass ein Kurswechsel nicht mehr zu erwarten ist.