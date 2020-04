1 Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz. Foto: Baumann

Sie sind ein Experte, was die Weiß-Roten angeht? Kennen sich im VfB-Kosmos wirklich gut aus? Das wollen wir auf die Probe stellen. Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.

Stuttgart - Wie gut kennen Sie sich beim VfB Stuttgart aus? Das können Sie nun herausfinden! Wir veranstalten unter dem Dach unserer Marke „MeinVfB“ seit bereits knapp zwei Jahren in regelmäßigen Abständen ein Pubquiz in einer Gastro-Lokalität in der Stadt oder im Stuttgarter Umland. Zuletzt gab es im VfB-Fantreff „Courage“ in Gerlingen eine Veranstaltung.

Lesen Sie hier: Alle Informationen rund um „MeinVfB“

Auch wenn aktuell durch die Coronavirus-Krise der Ball nicht rollt und keine Pubquiz-Veranstaltungen vor Publikum stattfinden können, wollen wir Ihnen dennoch eine Möglichkeit geben, ihr VfB-Fachwissen auf die Probe zu stellen. Daher starten wir nun eine Serie. Jeden Wochentag gibt es fünf Fragen rund um den VfB Stuttgart – jede Fragerunde steht unter einem bestimmten Motto. Die Fragen werden im Multiple-Choice-Modus gestellt. Los geht es mit dem Motto „Aktueller Kader“. Kennen Sie alle richtigen Antworten?

<section><h2><h2><strong>MeinVfB Pubquiz, Folge 1</strong></h2></h2><p><p>Fünf Fragen zum Themengebiet "Aktueller Kader"</p></p></section><section><h2><h2><strong></strong>Sven Mislintat war nicht nur für den BVB und Arsenal tätig. Er ist auch Mitgründer einer Firma für Datenanalyse. Wie heißt sie? </h2></h2></section><section><h3><h2><strong></strong>Torwarttrainer Uwe Gospodarek spielte in diversen Ligen unter anderem für den FC Bayern, den 1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach und den SSV Jahn Regensburg. Für einen Club machte Gospodarek 49 Bundesligaspiele. Für welchen? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Nat Phillips wurde in der Winterpause kurioserweise vom VfB zu seinem Stammvereine Liverpool und wieder zurück geliehen. Innerhalb von nur drei Wochen. Für die Klopp-Elf absolvierte er in dieser Zeit ein Pflichtspiel. Wer war der Gegner?<strong> </strong></h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Philipp Försters Eltern haben eine Firma, die sich in der Nähe der Stadt Bretten mit Gartenbau befasst. Die Eltern welches ehemaligen VfB-Stürmers sind mit einer Baumschule ebenfalls in dieser Branche tätig?</h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Stürmer Hamadi Al Ghaddioui gilt als Spätberufener, kam erst mit Mitte 20 beim SSV Jahn so richtig im Profifußball an. Noch heute kickt er in seiner Freizeit gern mit den alten Kumpels aus seiner früheren Bezirksligatruppe. Wie heißt der Club, der 2014 insolvent ging und nicht mehr existiert?<strong> </strong></h2></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

Bereits an diesem Donnerstag wartet die nächste Runde, Motto: „Mario Gomez“. Viel Vergnügen beim Quiz!