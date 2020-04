1 In unserer aktuellen Quizrunde dreht sich alles um den aktuellen VfB-Kader. (Symbolbild) Foto: Baumann

Sie sind ein Experte was die Weiß-Roten angeht? Kennen sich im VfB-Kosmos wirklich gut aus? Das wollen wir auf die Probe stellen. Wir testen Ihr VfB-Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.

Stuttgart - Wie gut kennen Sie sich beim VfB Stuttgart aus? Das können Sie nun herausfinden! Wir veranstalten unter dem Dach unserer Marke „MeinVfB“ seit bereits knapp zwei Jahren in regelmäßigen Abständen ein Pubquiz in einer Lokalität in der Stadt oder im Stuttgarter Umland. Zuletzt gab es im VfB-Fantreff „Courage“ in Gerlingen eine Veranstaltung.

Lesen Sie hier: Alle Informationen rund um „MeinVfB“

Auch wenn aktuell durch die Coronavirus-Krise der Ball nicht rollt und keine Pubquiz-Veranstaltungen vor Publikum stattfinden können, wollen wir Ihnen dennoch eine Möglichkeit geben, Ihr VfB-Fachwissen auf die Probe zu stellen. Daher starten wir nun eine Serie. Jeden Wochentag gibt es fünf Fragen rund um den VfB Stuttgart – jede Fragerunde dreht sich um ein spezielles Themengebiet. Die Fragen werden im Multiple-Choice-Modus gestellt. In dieser Folge wartet das Themengebiet „Aktueller Kader“. Kennen Sie alle richtigen Antworten?

<section><h2><h2><strong>MeinVfB-Pubquiz, Folge 10</strong></h2></h2><p><p>Fünf Fragen zum Themengebiet "Aktueller Kader"</p></p></section><section><h2><h2>Trainer Pellegrino Matarazzo ist studierter Mathematiker, als Fußballer begann er seine Karriere in den unteren Ligen Deutschlands im Jahr 2000 – bei welchem Verein? </h2></h2></section><section><h3><h2><strong></strong>Der Vater von Keeper Gregor Kobel war ebenfalls Profi – in welcher Sportart? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Silas Wamangituka ist der aktuelle Vertreter von Spielern aus einem bestimmten afrikanischen Land beim VfB. Seine Vorgänger waren Etepe Kakoko, Michel Mazingu-Dinzey, Benedict dos Santos und Chadrac Akolo. Von welchem Land ist die Rede? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Philipp Klement hat beim VfB noch nicht gezündet. Letzte Saison in Paderborn war er Topscorer. Wie viele Treffer gingen auf sein Konto? </h2></h3></section><section><h3><h2><strong></strong>Der VfB Stuttgart hat den nach den „Transfermarkt.de“-Marktwerten wertvollsten Kader der 2. Bundesliga. Welchen Wert weist das Portal für den VfB aus?</h2></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

An diesem Montag wartet die nächste Runde, das Themengebiet wird „Legendäre Spiele“ sein.