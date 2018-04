„Mein Kampf“ am Theater Konstanz Am Ende regnet es Davidsterne

Von Eberhard Wein 21. April 2018 - 02:17 Uhr

Spätestens am Ausgang sollten die Theaterbesucher ihre Nazisymbole entsorgen. Foto: dpa

Mit Hakenkreuz kostenlos ins Theater? Die umstrittene Konstanzer Premiere von George Taboris „Mein Kampf“ ist ohne Zwischenfälle über die Bühne gegangen. Nur einer wollte tatsächlich mit Nazisymbol ins Theater – aber warum?

Konstanz - Licht aus, Schwarzlicht an. Gretchen, gespielt von Laura Lippmann, springt in den Zuschauerraum und zählt erst mal durch. „Zwanzig“, sagt sie. Das freut Adolf Hitler (Peter Posniak). „Gar nicht schlecht“, sagt er. „Dass wir schon so viele sind.“ Aber tatsächlich ist das geflunkert. Niemand im Konstanzer Theatersaal, dem ältesten in Deutschland, der mit seinen Holz vertäfelten Wänden schon ein wenig den Charme der 30er Jahre verbreitet, trägt ein Hakenkreuz am Arm. Auch Davidsterne sind keine zu sehen.

Dabei war genau dies der große Aufreger im Vorfeld der Aufführung von George Taboris Farce „Mein Kampf“ über Hitlers frühe Jahre in einem Wiener Männerwohnheim. Wer wollte, sollte mit dem Tragen eines Davidsterns seine Solidarität mit den jüdischen Opfern von Hitler-Deutschland dokumentieren. Wer allerdings eine Freikarte verlangte, musste sich verpflichten, mit Hakenkreuz im Theatersaal zu sitzen. Er wolle damit zeigen, wie korrumpierbar Menschen sind, erklärte der Regisseur Serdar Somuncu den Hintergedanken des unmoralischen Angebots. Viele fanden es einfach nur geschmacklos. Und nicht wenige Vertreter des Feuilletons nannten das Konstanzer Theater in einem Atemzug mit den Gangsterrappern Kollegah und Farid Bang, wegen deren antisemitischer Textzeilen es bei der diesjährigen Echoverleihung zu einem Eklat gekommen war.

Bis nach New York

Doch die hitzige Diskussion, die bundesweit geführt wurde und dem Konstanzer Theater sogar eine Erwähnung in der „New York Times“ („Get In Free if You’ll Wear a Swastika“) einbrachte, hat die opportunistischen Schnäppchenjäger offenbar verschreckt. Die ursprünglich zwölf zur Premiere georderten Freikarten seien in den vergangenen Tagen fast ausnahmslos wieder zurückgegeben worden, sagte eine Sprecherin des Theaters. Dafür saßen 40 Vertreter von Zeitungen, Radio- und Fernsehstationen aus Deutschland und der Schweiz – ebenfalls kostenlos versteht sich – im 400 Plätze bietenden Zuschauerraum. „So viele hatten wir noch nie.“ Sogar die Boulevardblätter Bild und Blick (Schweiz) interessierten sich für die Premiere.

Mehr als ein Dutzend Polizisten sicherten den Veranstaltungsort in der Konstanzer Altstadt. Protestkundgebungen gab es allerdings keine. Die Beamten hatten allerdings alle Hände voll zu tun, die Kamerateams von dem direkt am Theater vorbeiführenden Radweg zu scheuchen und die Fahrradfahrer zu bitten abzusteigen. Im Foyer wurde derweil jedem ankommenden Theaterbesucher ein Mikrofon unter die Nase gehalten. Hakenkreuz und Davidstern eigneten sich nicht für einen Scherz, sagte Walburg Friebe (75). „Das ist total geschmacklos.“ Die 26-jährige Sprachwissenschaftsstudentin Anabel Roschmann erklärte hingegen, es handele sich um eine gute und mutige Idee. „Sie zeigt, dass wir auch heute noch betroffen sind.“ Sie habe die Debatte im Vorfeld nicht verstanden. „Aber vielleicht bin ich dafür auch zu jung.“

Eine Art Experiment

Derweil hofften noch etliche auf zurückgehende Tickets. Er erhalte als Inhaber des speziell für Studenten eingeführten Konstanzer Kulturpasses Restkarten sowieso gratis, sagte ein junger Mann. Er wolle dennoch das Hakenkreuz tragen. Ein Nazi sei er nicht. „Mich interessiert, wie die anderen Zuschauer darauf reagieren“, sagte er.

An den Ausgängen hatte das Theater Warnschilder angebracht. „Die Hakenkreuzbinden sind nach der Vorstellung im Haus abzulegen. Ansonsten machen Sie sich persönlich strafbar“, hieß es darauf. Doch dann wurden weder bei der Kartenkontrolle, noch an den Plätzen und auch nicht während des Stückes, wie es zunächst hieß, die strittigen Symbole ausgeteilt. Derweil nahm das Spiel seinen Lauf. Serdar Somuncu, bekannt als Comedian unter anderem bei der „Heute-Show“, ließ nichts aus, um seine Inszenierung ins Hier und Jetzt zu holen: Donald Trump, Helene Fischer und Björn (oder Bernd?) Höcke – ein „heute-show-Klassiker“ hatten ihre Auftritte. Skinheads stürmten den Raum, die Flüchtlingskrise waberte durch den Saal, und kein Klischee, dessen sich Antisemiten bedienen, wurde ausgelassen. Am Ende wird es grausam. Shlomo Herzl (Thomas Fritz Jung), der sich so liebevoll um den als Künstler gescheiterten Adolf Hitler gekümmert hatte, endet als Schmerzensmann am Hakenkreuz. Ein wenig entgleist es da zu Somuncus Kampf mit Taboris Vorlage. Und ob das Publikum den „Hitler in sich“ entdeckt, wie es George Taboris Absicht war, bleibt offen.

Es fällt ein Schuss

Den Streit um Hakenkreuz und Davidstern dürften die meisten Zuschauer aufgrund der packenden Schauspielerleistungen bis dahin sowieso vergessen haben. Dann fällt ein Schuss und von der Decke regnen doch noch Davidsterne und Zettel mit durchgestrichenen Hakenkreuzen. Es gab übrigens auch Gäste, denen der ganze Ärger im Vorfeld entgangen war. Sie sei gespannt, sie kenne das Stück gar nicht, sagte eine ältere Frau an der Garderobe. Warum sie gekommen sei? „Ich komme immer. Ich habe ein Premierenabo.“