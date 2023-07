25 Eda und Lotta sind eineiige Zwillinge, ihr Bruder Paulo ist der dritte im Bunde. Foto: Stefanie Schlecht

Sandra und André Gonsior haben vor sechs Jahren Drillinge bekommen und wollen Mehrlingseltern Mut machen. Wie schaffen sie den Alltag?









Unzählige Paar Schuhe stehen vor der Haustüre der Gonsiors. Wer zu Besuch kommt, sieht sofort, dass hier eine Familie mit vielen Kindern wohnt. So weit, so gewöhnlich, doch bei genauem Hinsehen wird die Sache ungewöhnlich: Die Kinderschuhe haben alle dieselbe Größe. In diesem Haus im Sindelfinger Stadtteil Darmsheim wohnen Drillinge. Eda, Lotta und Paulo sind vor sechs Jahren mit jeweils einer Minute Abstand auf die Welt gekommen und das ganze Glück ihrer Eltern Sandra und André.