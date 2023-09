Ein 39-Jähriger ist am Mittwochabend durch seine rücksichtlose Fahrweise zwischen Ludwigsburg und Murr gleich mehrfach negativ aufgefallen. Der Polizei sind bereits mehrere Vorfälle zwischen 19 und 19.30 Uhr bekannt, nun werden jedoch dringend noch weitere Zeugen oder mögliche Geschädigte gesucht.

Mehrere Autofahrer müssen eine Vollbremsung einlegen

Nach bisherigem Kenntnisstand kam der Mann aus Richtung Ludwigsburg und überholte mit seinem weißen Audi A6 mit WÜ-Kennzeichen in der Ludwigsburger Straße in Benningen gleich mehrere Fahrzeuge im dichten Verkehr. Entgegenkommende Fahrer mussten teilweise stark auf die Bremse treten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auch auf der Brücke über den Neckar überholte der Audi-Fahrer erneut mehrere Fahrzeuge. Schließlich fuhr er über die Ausfahrt in den Kreisverkehr ein und setzte seine Fahrt über die Beihinger Straße fort. Eine Polizeistreife hielt den Audi-Fahrer schließlich am Ortseingang von Murr an und kontrollierte ihn.

Ermittlungen zufolge war der Audi-Fahrer wohl bereits zuvor in Ludwigsburg negativ aufgefallen. Dort hatte eine 32-Jährige von der Marbacher Straße nach links in die Bottwartalstraße abbiegen wollen. Der Audi-Fahrer war auf der Geradeausspur rechts an ihrem Wagen vorbeigefahren und unmittelbar vor ihr auf die Linksabbiegespur gewechselt, sodass die 32-Jährige nur durch starkes Abbremsen einen Auffahrunfall verhindern konnte.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 39-Jährigen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Personen, die Angaben zu dessen Fahrweise machen können oder selbst durch dessen rücksichtsloses Verhalten gefährdet wurden. Hinweise werden unter 0 71 44 / 90 00 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.