Mehrere Fälle in Erligheim

1 Die Polizei meldete erst in der vergangenen Woche einen ganz ähnlichen Fall (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Eine Frau entdeckt auf einem Spielplatz in Erligheim mit Schrauben präparierte Hundeleckerli und alarmiert die Polizei. In dem Ort im Kreis Ludwigsburg ist dies nicht der erste Fall dieser Art.















Erligheim - Eine Frau hat am Donnerstagabend in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) mit Schrauben präparierte Hundeleckerli gefunden. Wie die Polizei mitteilte, war dies nicht der erste Fall dieser Art.

Auf einem Spielplatz am Fuchsloch sind die gefährliche Leckerli an zwei verschiedenen Stellen von der Frau gefunden worden. Die Beamten sammelten die Köder ein und suchen nun nach Zeuginnen und Zeugen.

Bereits eine Woche zuvor, am 5. August, hatten Hunde in dem Ort Würste gegessen, die mit Nägeln gespickt waren. Anschließend erbrach eines der Tiere, die Halterin entdeckte die gefährlichen Gegenstände und alarmierte die Polizei. Sie ermittelt in dem Fall wegen eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz.

Die Polizei bittet darum, Verdächtiges der Polizei unter der Nummer 07142/ 4050 zu melden.