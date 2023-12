Im Kreis Ludwigsburg haben Einbrecher mehrfach an den Tagen vor Heiligabend und an Heiligabend selbst zugeschlagen:

In Bietigheim-Bissingen war ein Haus in der Brunnenstraße das Ziel. Laut Polizei stieg ein Unbekannter zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 12.45 Uhr, über die Rückseite ins Gebäude, durchwühlte die Räume und verließ das Haus anschließend über die Terrassentür. Was gestohlen wurde, ist noch unklar, der angerichtete Schaden liegt bei etwa 500 Euro.

Lesen Sie auch

Bereits am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 19.10 Uhr wurde im Kornwestheimer Mühlweg die Terrassentüre einer Wohnung aufgehebelt und alle Zimmer durchsucht. Entwendet wurde Schmuck in unbekanntem Wert. In Murr hebelten Einbrecher dann am Samstagvormittag das Badezimmerfenster im Erdgeschoss eines Wohnhauses am südlichen Ortsrand auf, durchwühlten mehrere Schubladen und stahlen einen Geldbeutel mit Bargeld in unbekannter Höhe.

Und schließlich trieben Unbekannte auch in Möglingen ihr Unwesen. Zwischen Samstag, 13 Uhr, und Sonntag, 17.45 Uhr, brachen sie in ein Haus in der Ulrichstraße ein. Durch gewaltsames Aufhebeln einer Kellertüre verschaffte sich der ungebetene Besuch Zutritt, durchwühlte Schränke und Schubladen und ließ Wertgegenstände und Schmuck im Wert eines hohen vierstelligen Betrags mitgehen. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro.