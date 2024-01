Mehr Teilnehmer als erwartet: Staus durch Bauernprotest in Stuttgart

6 Die Landwirte brachen in den frühen Morgenstunden von Bad Teinach in Richtung Stuttgart auf. Gegen 10 Uhr erreichten sie ihr Ziel. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Landwirte sind am Freitagfrüh aus dem Schwarzwald in die Landeshauptstadt gefahren, um Politiker im Abgeordnetenhaus ein Positionspapier zu übergeben. Rund um die Konrad-Adenauer-Straße kommt es zu Staus.











Eigentlich waren in Stuttgart an diesem Freitag keine Bauernproteste angekündigt. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es am Vormittag dennoch, weil Traktoren in der Innenstadt unterwegs sind. Also eine illegale Aktion? Nein, sie ist nicht bei der Versammlungsbehörde der Stadt Stuttgart angemeldet, sondern im Landkreis Calw.